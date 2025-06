Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Dopo aver trascorso la stagione al Milan in prestito, Abraham è prossimo a rientrare tra i membri della rosa della Roma. Tuttavia la permanenza tra i giallorossi per la prossima stagione è in forte dubbio. L’attaccante inglese è sempre più vicino al Besiktas, la Roma sembra essere intenzionata a cedere il giocatore per una cifra stimata intorno ai 20 milioni di euro. L’ex giocatore del Chelsea firmerà un contratto di quattro anni, e ottenere un nuovo attaccante potrebbe facilitare la cessione di Immobile al Bologna per la prossima stagione.

La campagna acquisti del Genoa

L’uno luglio riaprirà il mercato estivo, e il Genoa potrà ufficializzare l’arrivo dei tre nuovi acquisti, Ellertsson, Stanciu e Gronbaek. Se la squadra ligure dovesse riuscire a trovare un accordo con l’Atalanta per cedere Ahanor, la cifra ricavata permetterebbe al Genoa di continuare ad agire sul mercato. L’obbiettivo principale dei genoani sarà quello di rafforzare il proprio reparto offensivo, oltre a Colombo e Simeone, Dennis Man si è aggiunto alla lista dei candidati che potrebbero vestire la maglia del Genoa per la prossima stagione.

La Juventus in cerca di un rinforzo offensivo

Nonostante la forte concorrenza, la Juventus sembra essere intenzionata a fare sul serio per tentare di avere Sancho in squadra per la prossima stagione. L’attaccante del Manchester United dopo una stagione trascorsa tra le retrovie del Chelsea sembra essere interessato a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Italia. La squadra piemontese permetterebbe all’attaccante inglese di rilanciarsi in uno dei top 5 campionati europei. Tuttavia l’elevato ingaggio di Sancho potrebbe complicare la trattativa, i bianconeri negli ultimi giorni stanno continuando a trattare per cercare di trovare un accordo per gestire l’elevato stipendio del giocatore. Per questo motivo la Juventus sta valutando di ottenere il giocatore in prestito per poter così valutare le prossime mosse al termine della stagione.

Nico Paz verso la permanenza in Serie A

Negli ultimi giorni il Real Madrid ha deciso di non esercitare la recompra di Nico Paz per la prossima stagione. Il giovane talento argentino sembra quindi essere destinato a rimanere al Como per il prossimo campionato. Tuttavia diversi Club di Seria A stanno valutando il giocatore, l’Inter su tutti ha dimostrato di avere un discreto interesse su Nico Paz, che al momento sembra essere destinato a trascorrere la prossima stagione sotto la guida di Fabregas.