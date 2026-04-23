Il portiere granata ieri ha festeggiato 26 anni, un compleanno con le valigie in mano, in attesa del mercato

Franco Israel ha festeggiato ieri un compleanno amaro. Approdato sotto la Mole la scorsa estate in veste di portiere titolare del Torino, Israel sembrava essere il portiere da cui ripartire con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera dopo l’esperienza allo Sporting Lisbona. Il numero 1 granata è stato accolto da tanta curiosità ma anche da altrettanto scetticismo, dettato dalla sua esperienza nelle giovanili della Juventus in cui ha giocato per 6 anni (2 nell’U19 e 4 nell’U23). Un matrimonio che, già in partenza, era difficile andasse in porto ma ciò nonostante il portiere ha giocato qualche partita prima dell’infortunio rimediato, che ha ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso in granata. Infatti, durante il suo periodo di convalescenza ha perso progressivamente il posto grazie, anche, alle ottime prestazioni di Paleari che, ora, è il titolare fisso. Il portiere uruguaiano ha sempre provato a riprendere il posto ma, anche nelle gare di Coppa Italia, ha avuto la meglio Paleari a testimonianza della bocciatura definitiva dell’estremo difensore ex Sporting.

Israel in uscita, ora non bisogna svalutarlo

Il portiere è stato acquistato dallo Sporting Lisbona a 4.5 milioni di euro circa (4.515), un investimento su cui la società granata ha creduto fortemente, tanto da ritenerlo il degno erede di Milinkovic- Savic. Le cose, però, sono andate diversamente e ora si cerca una sistemazione che soddisfi il portiere e la società.

Durante la scorsa sessione di calciomercato invernale, si era parlato di un possibile scambio tra l’allora secondo portiere della Lazio Mandas e il portiere granata, un affare che non andò in porto e il portiere greco venne ceduto successivamente al Bournemouth in Premier League. Da allora, altre voci hanno accostato Israel a qualche squadra spagnola ma senza risvolti concreti. Dunque, il futuro del portiere rimane certamente lontano da Torino anche se la destinazione sia ancora incerta.