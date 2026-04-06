Le ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato un interesse da parte del club argentino nei confronti del difensore cileno

Le scelte tattiche delle ultime settimane hanno evidenziato la possibilità che il futuro di Maripan possa essere lontano da Torino.

Dall’arrivo di D’Aversa, il difensore a lungo considerato come punto di riferimento insostituibile ha assistito a un drastico ridimensionamento del suo minutaggio in campo. La linea difensiva, divenuta ormai di riferimento, composta da Coco Ismajli ed Ebosse è stata variata solamente negli ultimi minuti delle recenti sfide, impedendo così a Maripan di risalire le gerarchie. A seguito delle recenti decisioni il difensore cileno sembra quindi essere destinato a lasciare il Torino a fine stagione con il termine del suo contratto.

Il River Plate su Maripan

Al momento, la pista più concreta porta al River Plate, che nelle ultime giornate ha mostrato un interesse crescente per Maripan. Il difensore potrebbe fare ritorno in Sud America a parametro zero, diventando così un’opportunità interessante per il club argentino, che aggiungerebbe alla rosa esperienza, qualità e solidità. Il Torino, dal canto suo, rischierebbe di perdere un giocatore che si è messo in luce nelle ultime due stagioni: nelle prossime settimane la società valuterà con attenzione la situazione contrattuale, decidendo se avviare una trattativa per il rinnovo oppure lasciarlo partire definitivamente.

Il club argentino guarda in casa Toro

Visto anche il profondo legame che unisce Torino e River Plate, entrambe le società sono state spesso vicine e in contatto negli ultimi anni, nonostante la distanza geografica. A poche settimane dalla fine del campionato però, il club argentino sembra aver mostrato un concreto e crescente interesse per alcuni giocatori granata. Oltre a Maripan, il River Plate sembra essere interessato anche a Simeone, che nell’ultima stagione si sta rendendo protagonista come uno dei migliori elementi della formazione granata.