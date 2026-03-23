Il Cholito è seguito da qualche tempo dal River Plate: il club argentino non ha però ancora presentato un’offerta ufficiale

L’intervista rilasciata da Giovanni Simeone nel post partita di Milan-Torino ha fatto preoccupare non poco i tifosi granata, che hanno letto nelle sue parole un’incertezza circa il suo futuro in maglia granata. L’attaccante, dopo aver analizzato la sconfitta, ha commentato le voci di mercato che da qualche tempo lo accostano al River Plate, nonché la squadra in cui il Cholito è cresciuto e grazie alla quale il campionato italiano ha fatto la sua conoscenza, cedendolo al Genoa dove ha fatto il suo definitivo salto di qualità. Tuttavia Simeone non ha né smentito e né confermato queste voci, sviando la domanda del giornalista e rivendicando la sua totale concentrazione sul Torino e sul raggiungimento dell’obiettivo stagionale della squadra.

Calciomercato Torino, Simeone-River Plate: il punto sul futuro dell’attaccante

“Il River Plate? Il futuro che è incerto, non si sa cosa potrà accadere. Oggi mi concentro su questo momento. Un momento davvero difficile dove serve qualità per avere i punti. Dobbiamo arrivare all’obiettivo principale. Poi sono cose che non si sanno, io sono molto concentrato qua” ha spiegato l’attaccante.

Ma come sta procedente la trattativa con il River Plate? La squadra argentina e sta seguendo il Cholito da alcune settimane, ma per il momento non si è ancora mosso ufficialmente e non ha presentato alcuna offerta. D’altronde sarebbe impossibile acquistare il giocatore in questo momento, ma quando il campionato in Italia sarà finito il River potrebbe a quel punto fare la propria mossa, anche perché a spingere per l’arrivo a Buenos Aires di Simeone è l’allenatore del River, Coudet.

Se ne riparlerà nelle prossime settimane, intanto il Cholito, come lui stesso ha ribadito, è concentrato sul Torino e ha l’obiettivo di portare il prima possibile la squadra alla salvezza con i suoi gol. Con quella segnata al Milan sono già 8 le sue reti in questo campionato.