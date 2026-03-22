Il Cholito contro il Milan si è distinto come uno dei migliori in granata, ma la sua rete non ha permesso di guadagnare punti

Il Torino contro il Milan ha condotto una buona gara, macchiata solamente dalle imprecisioni e fragilità difensive che hanno fatto mancare i granata di concretezza.

Chi invece si è distinto come uno dei più solidi della squadra è Simeone: il Cholito si è infatti distinto con un’ottima prestazione, realizzando la rete del momentaneo pareggio e guadagnando poi il rigore che ha portato alla rete di Vlasic. Con la rete messa a referto contro i rossoneri, l’argentino ha realizzato la sua seconda rete consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite.

Prima rete che non porta punti

Nonostante la buona prestazione, Simeone contro il Milan ha visto interrompersi una statistica che lo aveva accompagnato fin dall’inizio della stagione. In ogni partita in cui era andato a segno, infatti, il Torino aveva sempre conquistato almeno un punto; nella sfida della 30ª giornata contro i rossoneri, invece, la rete del Cholito è servita soltanto a rendere meno pesante il passivo finale. Tuttavia, la rete realizzata contro la squadra di Allegri rende l’argentino il miglior realizzatore del Torino, grazie agli 8 gol collezionati in campionato.

Incertezza sul futuro

Negli ultimi giorni diverse voci di mercato hanno accostato Simeone a un possibile ritorno in Argentina, in particolare al River Plate. Considerando il rendimento recente e il ruolo centrale che il Cholito ricopre nella rosa del Torino, appare però difficile immaginare un suo addio al Piemonte nel breve periodo. Nel post partita di Milan-Torino, lo stesso attaccante ha comunque lasciato aperto ogni scenario:“Il futuro è incerto, non so cosa può accadere. Ora mi concentro su questo momento”. Parole che alimentano qualche dubbio sulla sua permanenza in granata, anche se al momento l’obiettivo resta fare bene con il Torino.