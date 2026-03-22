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Il tecnico della nazionale Equatoguineana ha inserito anche il difensore del Torino nella lista dei convocati per le prossime amichevoli

In vista delle prossime amichevoli che si terranno nel corso della pausa delle nazionali, il tecnico della nazionale Equatoguineana, Juan Michà, ha diramato l’elenco dei 23 convocati che disputeranno le gare in programma contro Kirghizistan e Madagascar. Tra i giocatori chiamati dall’allenatore, anche il difensore del Torino Saul Coco è stato inserito nell’elenco.

Saul Coco of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.

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ultimo aggiornamento: 22-03-2026

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