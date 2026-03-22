Dopo le prestazioni negative di Lazaro, per la seconda volte D’Aversa sceglie Pedersen, ma il cambio è minimo

Sicuramente a D’Aversa c’è da dare merito di aver portato una continuità nella scelta degli 11 titolari partita dopo partita, tuttavia rimangono ancora alcuni ruoli in cui i dubbi continuano ad essere forti.

Una di queste posizioni è sicuramente quella di esterno destro, dove per larga parte della stagione è stato preferito Lazaro, uno dei pochi a cui Baroni ha dato molta continuità, ma anche uno dei giocatori che peggio ha reso durante questa Serie A in maglia granata. Adesso D’Aversa ha cercato delle alternative.

La scelta di Pedersen

Per trovare un’alternativa all’austriaco D’Aversa ha scelto, come prevedibile, Marcus Pedersen, esterno norvegese acquistato all’inizio della passata stagione per sostituire l’inaspettata partenza di Bellanova (trattativa che ha fruttato alla società granata un’importantissima plusvalenza di oltre 20 milioni di euro). Pedersen, però, ha portato fin da subito poca qualità sulla corsia destra granata, non brillando mai particolarmente sul piano tecnico. Anche nelle ultime 2 partite in cui si è trovato a giocare titolare (contro Parma e Milan) non ha brillato, anzi, contro i rossoneri è stato anche mal posizionato in più situazioni, compresa quella del gol del 2-1 di Rabiot, in cui perde totalmente la marcatura sul francese.

Mancanza di qualità

Seppur Pedersen non possa definirsi un giocatore che si impegna poco, il problema principale del 16 granata resta il suo basso livello tecnico: Pedersen ha come caratteristica principale la corsa instancabile sulla fascia, ma nel momento in cui si trova a giocare un pallone nello stretto o a dover crossare con il piede debole (il mancino), non mostra sicuramente le caratteristiche di un giocatore adatto a una squadra che, almeno prima dell’inizio del campionato, aspirava a fare un salto di qualità verso l’Europa.