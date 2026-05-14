Il Torino si prepara ad affrontare il Cagliari e quindi il proprio ex capitano Belotti, da ex il Gallo non ha mai vinto: i precedenti

Il Torino affronterà domenica sera, alle ore 20.45, la sua penultima giornata di Serie A 2025/26, l’ultima prima del derby di settimana prossima. Per il Torino non sarà certo una partita decisiva in termini di classifica, nonostante resti ancora possibile il raggiungimento del mini-obiettivo di arrivare a fine anno nella metà sinistra della classifica. Tuttavia, saranno anche altre le particolarità della sfida dell’Unipol Domus, in cui il Torino affronterà di nuovo un vecchio volto noto, molto noto: Andrea Belotti. Il Gallo tornerà ad affrontare il suo passato, per la prima volta nelle vesti di giocatore del Cagliari.

Da dopo il Toro solo tante complicazioni

Belotti è sicuramente il giocatore che più ha rappresentato il popolo granata nell’ultimo ventennio di storia del club, rimanendo per ben 7 anni al Torino e indossando la fascia da capitano della squadra per 6 di questi. Dopo il trasferimento alla Roma nell’estate del 2022, sono state numerose le squadre con cui il Gallo ha giocato: Fiorentina, Como, Benfica e ora Cagliari; ma con ognuna di essi i risultati, quanto meno quelli personali, sono stati poco soddisfacenti. Il culmine di questo brutto periodo è stata la rottura del crociato rimediata quest’anno, da cui Belotti si è da poco ripreso. Tuttavia, il periodo in granata ha lasciato una memoria incancellabile nella carriera del calciatore bergamasco, che è bene ricordare sia il secondo miglior marcatore della storia granata in Serie A, con ben 100 reti, a cui sono da aggiungere altre 13 effettuate nelle altre competizioni.

I precedenti

4 sono stati i match in cui Belotti ha affrontato i granata dopo il suo addio dal capoluogo piemontese. La prima è sicuramente la più memorabile, relativa proprio alla stagione seguente al trasferimento in giallorosso, quando il Torino strappò un importante pareggio all’olimpico di Roma per 1-1: in quella partita la Roma ottenne un rigore allo scadere e a batterlo (smuovendo una grossa mole di critiche) fu proprio il Gallo (subentrato negli ultimi 20′), che calcio però il rigore a lato. In quello stesso anno, nel match giocato in casa del Torino (passato in panchina) la Curva Maratona espose uno striscione rivolto a Belotti che recitava: “Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”. L’anno seguente di nuovo un 1-1 con la maglia della Lupa, a cui Belotti prese parte solo per gli ultimi 3′. Titolare e in campo per 90′ invece nella partita tra Fiorentina e Torino del marzo 2024, finita a reti inviolate. Infine, in campo gli ultimi 7′ nella vittoria lariana per 1-0 del Como contro il Torino dell’ottobre 2024.