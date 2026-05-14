Stiamo lavorando per risolvere il problema: il servizio sarà ripristinato il prima possibile

Gentili lettori, nelle ultime ore state riscontrando dei problemi nell’utilizzare lo spazio commenti. É possibile postarli ma come avrete notato non sono visibili sul sito. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per il disagio.