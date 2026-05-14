Stiamo lavorando per risolvere il problema: il servizio sarà ripristinato il prima possibile
Gentili lettori, nelle ultime ore state riscontrando dei problemi nell’utilizzare lo spazio commenti. É possibile postarli ma come avrete notato non sono visibili sul sito. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per il disagio.
Meglio, così ci disintossichiamo un po’ da:
Brocchi in mutande
Pseudo società farlocca
Presiniente da perculare a priori
Scimmie ingoiatrici stalker ed affini.