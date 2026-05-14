Il Torino si prepara ad affrontare la 37a giornata in vista del derby contro la Juventus, ecco chi rischia di saltare la stracittadina

Il Toro si prepara al derby della Mole, con la partita in programma per il prossimo weekend contro i bianconeri della Juventus. Prima però di affrontare la sfida contro la Juve, i granata avranno un Cagliari agguerrito da affrontare domenica alle 20.45 e bisognerà, come in ogni partita prima di un derby, prestare molta attenzioni alle sanzioni che potrebbero essere assegnate alla compagine granata. Il Torino e la Juventus cercheranno di evitare squalifiche dovute a espulsioni o somme di ammonizioni per calciatori in diffida.

I diffidati del Torino

Il Torino affronta i sardi con ben 3 diffidati. Uno di essi è Aboukhlal, che ha concluso anzitempo la sua stagione per infortunio e che quindi non rappresenta un problema in questo senso per i granata; oltre a lui però. sono diffidati anche Guillermo Maripan e Valentino Lazaro. Entrambi non sono papabili titolari per la partita contro il Cagliari, tuttavia non è da escludere un loro ingresso in campo a partita in corso. In quel caso sia il cileno, che l’austriaco dovranno essere attenti e bravi ad evitare di commettere falli da ammonizione o ingenuità a gioco fermo.

I diffidati della Juventus

Per la Juventus, invece, altri 2 giocatori a rischio squalifica per somma di ammonizioni, un altro cartellino giallo sarebbe fatale in questi termini. Si trattano di Kelly e Bremer, entrambi possibili titolari per l’imminente sfida contro la Fiorentina. I bianconeri si giocano ancora l’accesso alla prossima UEFA Champions League e quindi difficilmente Spalletti escludere i due difensori dalla partita solo per preservarli per il derby. Sia l’inglese che l’ex granata sono avvisati. Per Kelly potrebbe essere la prima partita contro il Torino, Bremer invece ha già affrontato il suo passato, trovando per giunta anche un gol da ex nel febbraio del 2023.