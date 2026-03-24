Sembra essere il serbo il papabile futuro allenatore del Torino: ritornerebbe dopo un triennio chiuso nel 2024

Come è ben noto l’attuale allenatore del Torino, Roberto D’Aversa, arrivato per sostituire Marco Baroni e per portare i granata verso la salvezza, ha firmato un contratto di brevissima durata, che lo legherà al club solamente fino al termine della stagione e che non prevede opzioni di rinnovo di contratto. Tuttavia, il tecnico pescarese proverà fino all’ultimo a tenersi stretto questo ruolo da allenatore del Torino, cercando di dar vita a un finale di campionato entusiasmante e convincente, che possa far cambiare idea alla dirigenza del club.

Il nome che sembrerebbe essere il primo sulla lista del direttore tecnico Gianluca Petrachi è quello di Ivan Juric, vecchia e recente conoscenza del Torino, avendo guidato i granata per ben 3 stagioni dal 2021 al 2024.

Il messaggio implicito dietro al contratto di D’Aversa

La scelta di concedere così poco tempo a D’Aversa – esclusivamente quello utile a portare, come si suol dire, “la barca in porto” – potrebbe essere dettata non tanto da mancanza di fiducia nei confronti dell’allenatore, ma da una programmazione futura già definita da parte della società. Una scelta così conservativa potrebbe quindi far presagire l‘avvio di contatti già con altri tecnici in vista della prossima stagione (2026/27).

Juric in pole position

Per quanto non ci sia ancora nulla di concreto e di definitivo, il ritorno a Torino potrebbe essere per Juric una nuova rampa di lancio per l’allenatore serbo, dopo le esperienze non positive in Italia con Roma e Atalanta e la retrocessione con il Southampton in Premier League, ricordando che comunque il tecnico serbo aveva fatto buone cose nel suo passato sulla panchina del Torino, sfiorando (anche grazie ad alcune fortunate combinazioni di classifica) l’accesso in Conference League.