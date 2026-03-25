Per Anjorin e Kulenovic, in caso di salvezza, il Torino corrisponderebbe 4 milioni per ciascun giocatore

Tra contestazioni, cambi in panchina e risultati altalenanti, la stagione del Torino si avvia verso la conclusione. Restano otto partite al termine di un campionato complicato per i granata, con l’obiettivo principale che resta quello di mettere in cassaforte una salvezza mai così a rischio negli ultimi anni.

Oltre agli ultimi impegni, però, il finale di stagione impone anche di iniziare a programmare il futuro, tra conferme, contratti in scadenza e possibili riscatti. Proprio in quest’ottica si inseriscono due situazioni contrattuali molto simili, destinate a diventare centrali nei prossimi mesi: quelle di Anjorin e Kulenovic.

La cifra dei riscatti

Nonostante il centrocampista e l’attaccante arrivato nel mercato di gennaio non rappresentino punti fermi della stagione granata, i loro casi torneranno presto d’attualità. Entrambi sono infatti in prestito, rispettivamente da Empoli e Dinamo Zagabria, con obbligo di riscatto in caso di salvezza: 4,5 milioni per Anjorin e 3 milioni per Kulenovic.

In caso di permanenza in Serie A, il Torino dovrebbe quindi investire circa 8 milioni complessivi per due giocatori che, al momento, sembrano tutt’altro che centrali nel progetto tecnico.

Pochissimo spazio per Kulenovic e Anjorin

Kulenovic, presentatosi in grande stile con il gol all’Inter in Coppa Italia, è poi progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie con l’arrivo di D’Aversa: appena 6 minuti contro la Lazio, una mezz’ora complessiva tra Napoli e Parma e addirittura un solo minuto contro il Milan.

Situazione diversa ma con esiti simili per Anjorin. Nonostante abbia ritrovato l’allenatore che lo aveva valorizzato all’Empoli, il suo minutaggio non è aumentato: appena 13 minuti dall’arrivo di D’Aversa e poco più di 200 complessivi in campionato, anche a causa dei consueti problemi muscolari che ne hanno limitato la continuità.

Alla luce dello scarso impiego di entrambi, gli 8 milioni legati ai riscatti in caso di salvezza assumono una rilevanza economica concreta per il club.