Il centrocampista in quest’ultima stagione si è ritagliato un discreto minutaggio: l’obiettivo è restare al Torino per la prossima stagione

La stagione del Torino ha visto numerosi alti e bassi, ma nonostante i momenti difficili, nel corso del campionato, i granata hanno finalmente saputo valorizzare un giocatore arrivato già diversi anni fa in Piemonte.

Ilkhan dopo aver passato le prime stagioni in granata tra prestiti e infortuni, nel corso di questo campionato ha finalmente avuto l’occasione per giocare con un discreto minutaggio in campo. Nonostante sia arrivato a Torino ormai nel 2022, solamente negli ultimi mesi la squadra granata ha potuto beneficiare delle sue qualità, che gli hanno permesso in più occasioni di ricoprire un ruolo importante come quello del play di centrocampo.

Le opzioni per il futuro

Nonostante sia arrivato a Torino ormai da quattro anni, la società è riuscita a valorizzare il giovane turco solamente nel suo ultimo anno di contratto. Ilkhan sta infatti avvicinandosi alla scadenza del vincolo che lo lega alla squadra granata, fissata per giugno 2026, ma prima di quella data la società avrà la possibilità di valutare attentamente il suo futuro. In particolare, potrà decidere se confermare la fiducia al classe 2004 esercitando l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, così da poter contare sul giocatore anche nella prossima stagione e sfruttare le qualità che ha mostrato nel corso dell’ultimo campionato.

Una stagione positiva

Nonostante la ridotta esperienza in Serie A, Ilkhan nel corso delle settimane è riuscito ad adattarsi bene al campionato italiano riuscendo a garantire profondità e qualità alla mediana del Torino. L’inserimento di Asllani in rosa ha compromesso le sue chance di ottenere un minutaggio maggiore, ma dalla partenza dell’albanese, Ilkhan ha avuto più occasioni per fare la differenza. Nel corso della sua stagione si è infatti reso protagonista di una preziosa rete che ha permesso al Torino di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, e poche settimane fa ha trovato il suo primo gol in Serie A contro il Parma.