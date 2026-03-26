Il difensore camerunese ha finalmente trovato continuità con D’Aversa e ora dovrà dimostrare sul campo di meritare la conferma in granata

Arrivato a Torino sotto la guida di Baroni per garantire profondità al reparti difensivo, Ebosse con D’Aversa al comando è ora diventato uno dei titolare inamovibili della rosa.

La necessità di un mancino per completare la difesa a tre è una lacuna che il Torino si è trascinato avanti dall’inizio della stagione, ma con l’arrivo del camerunense, i granata hanno potuto colmare questa mancanza. Nonostante le sue caratteristiche, il difensore non ha mai avuto la possibilità di scendere in campo nei suoi primi mesi in granata, ma ora sembra essere prossimo a giocarsi la conferma.

Ebosse si gioca il riscatto sul campo

Il Torino dispone infatti di un’opzione di diritto di riscatto su Ebosse fissato a 1,2 milioni e, considerato il rendimento mostrato e il ruolo di rilievo che D’Aversa gli sta affidando, la società potrebbe valutare l’investimento verso il termine della stagione. Nonostante alcune fragilità fisiche, il club potrebbe decidere di confermarlo anche per la prossima annata, senza escludere però l’eventualità di inserire un altro giocatore con caratteristiche simili da utilizzare come titolare. Al momento sembra esserci ottimismo riguardo a un suo possibile trasferimento definitivo al Torino, ma sarà soprattutto dalle ultime prestazioni sul campo che Ebosse proverà a guadagnarsi la conferma.

La pausa delle nazionali per recuperare

In vista dell’ultima tranche finale del campionato, diverse squadre di Serie A potranno approfittare del tempo a disposizione fornito dalla pausa delle nazionali per recuperare energie e prepararsi alle prossime sfide. In questo frangente, Ebosse sarà infatti uno dei pochi difensori che D’Aversa avrà a disposizione durante la pausa, e questo periodo di stop potrebbe permettergli di riprendersi dopo la recente uscita contro il Milan che l’ha visto andare in difficoltà su due dei tre gol realizzati dalla squadra avversaria.