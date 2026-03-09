Sembrava l’acquisto della disperazione, ma con D’Aversa, Enzo Ebosse, ha trovato spazio ed è titolare nella difesa a 3 del tecnico granata

In un calciomercato confusionario fatto di scelte ben poco comprensibili della dirigenza granata, quello che era passato come un colpo della disperazione, si è rivelato ora essere una pedina importante dell’assetto granata. Con un Marianucci preso in prestito per poi essere lasciato in panchina, un Kulenovic con poco spazio data la concorrenza offensiva e un Obrador che continua inspiegabilmente ad essere sostituito differentemente da Lazaro, ad aver conquistato la fiducia del nuovo tecnico Roberto D’Aversa è Enzo Ebosse. Il difensore classe 1999, arrivato l’ultimo giorno di calciomercato dall’Udinese – dopo aver interrotto il prestito con il Verona – ha convinto l’allenatore granata, che fino ad ora la schierato sempre titolare, sia contro la Lazio che contro il Napoli, senza mai sostituirlo.

Riprendersi dagli infortuni

Nel curriculum del 77 granata sono da segnalare anche ben 3 rotture del legamento crociato, che ne hanno condizionato la carriera, ma il giocatore potrebbe essere finalmente in risalita, la concorrenza in sembrerebbe essere poca, essendo l’unico difensore di piede sinistro nel reparto, e questo non potrà che aiutare Ebosse a crescere anche sotto il punto di vista atletico e della forma fisica. Nelle ultime 2 uscite ha comunque saputo dare solidità al reparto difensivo granata, nonostante qualche sbavatura in fase di possesso.

Finalmente un mancino

Certamente parlando di Ebosse non si sta citando la nuova stella del calcio mondiale, ma finalmente il Toro è riuscito a schierare un mancino nel ruolo di braccetto sinistro. Un giocatore che qualitativamente parlando non è impeccabile nella costruzione della manovra, ma che essendo di piede sinistro permette una maggior rapidità nell’impostazione di quest’ultima e che, con un Obrador in forma su quella corsia, può diventare un’arma utile all’offensiva granata. Il fatto che il nuovo tecnico D’Aversa stia dando continuità e fiducia al camerunese non può che essere un incentivo ad aumentare ancora di più il proprio livello in campo.