Luca Marianucci è arrivato a gennaio in prestito secco dal Napoli: il difensore al momento è in difficoltà e non gioca

L’arrivo di Roberto D’Aversa ha dato al Torino la scossa. Contro il Napoli la squadra ha evidenziato i soliti limiti ma se l’è comunque giocata e i 3 punti contro la Lazio pesano molto. Una stagione che comunque è stata già compromessa e adesso si punta alla salvezza. In questa annata molto complicata il problema principale è la difesa, una difesa da film horror. A gennaio è arrivato in prestito dal Napoli il difensore italiano classe 2004 Luca Marianucci. Il numero 35 ha giocato le prime 3 partite, ma dopo prestazioni condite da errori ha passato le ultime 3 partite in panchina dall’inizio alla fine. Già Baroni non lo aveva schierato titolare nell’ultima sua partita, preferendogli Ebosse. Al momento Marianucci è in difficoltà e non gioca.

Le sue partite

Esordio positivo per Marianucci in Torino-Lecce 1-0 il 1 di febbraio. Nel 3-5-2 aveva giocato come braccetto destro di difesa: qualche sbavatura, sì, comprensibile considerato l’arrivo solo 24 ore prima. Confermato titolare anche in Fiorentina-Torino 2-2. Ammonito al 66′ e 90 minuti in campo come contro il Lecce. Poi Torino-Bologna 1-2, dove Marianucci ha giocato male ed è stato sostituito all’85’ dopo una prova negativa. In queste tre partite non ha convinto appieno. Poi Genoa-Torino 3-0, Torino-Lazio 2-0 e Napoli-Torino 2-1. Tre partite senza vedere il campo.

Una stagione difficile

Marianucci sta vivendo una stagione veramente difficile. Esploso in Serie A all’Empoli proprio con Roberto D’Aversa in panchina, il Napoli lo ha comprato in estate. Nonostante la retrocessione del club toscano, il livornese è stato protagonista di un’ottima stagione. Antonio Conte al Napoli lo ha fatto giocare veramente poco. Ha giocato solo 90 minuti in Milan-Napoli 2-1 e 28 minuti in Napoli-Hellas Verona 2-2, facendo assist. Adesso Marianucci punta tutto sul nuovo allenatore del Torino. Proprio lui lo ha scoperto all’Empoli e lo ha fatto esordire nella massima serie. Chissà che con lui non possa ritrovare campo e fiducia in queste ultime 10 partite di campionato.