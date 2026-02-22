Le formazioni ufficiali della sfida tra Genoa e Torino allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: Baroni sceglie una difesa a sorpresa
Poco meno di un’ora al calcio d’inizio di Genoa-Torino. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Sorprese da entrambi i lati. Nel Torino in difesa gioca Ebosse titolare. In attacco la coppia Kulenovic-Simeone. Nel Grifone invece Baldanzi preferito a Junior Messias ed Ekuban preferito a Vitinha. Sulla sinistra gioca Ellertsson e non Martin. Di seguito, le scelte ufficiali.
Genoa-Torino: le formazioni ufficiali
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Ekuban, Colombo. A disp. Leali, Sommariva, Sabelli, Zatterstrom, Doucoure, Amorim, Junior Messias, Martin, Masini, Onana, Cornet, Vitinha, Ekhator. All. De Rossi.
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Ismajli, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Casadei, Ilic, Anjorin, Prati, Zapata, Njie. All. Baroni.