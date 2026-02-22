Toro.it

Ecco i giocatori convocati da De Rossi e Baroni per Genoa-Torino: non solo Adams, non c’è nemmeno l’esterno

Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna, il Torino si prepara alla delicata trasferta di Genova che assume tutti i contorni di uno scontro salvezza. Gli uomini di De Rossi arrivano dal pareggio a reti inviolate di Cremona con l’obiettivo di racimolare punti vitali per la corsa salvezza. Il Torino non avrà a disposizione Adams, che è costretto ai box a causa di un infortunio muscolare.

Genoa-Torino, i convocati di De Rossi

Ecco i convocati di De Rossi: assente Otoa, c’è il Primavera Doucoure.

Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva
Difensori: Doucoure, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Onana
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Messias, Vitinha

Genoa-Torino, i convocati di Baroni

Tra i granata tornano Ilic, Ismajli, Anjorin e Obrador mentre si ferma Aboukhlal. Ecco l’elenco:

Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Ilic, Tameze, Vlasic, Prati.
Attaccanti: Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.

Marco Baroni
