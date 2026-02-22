La probabile formazione del Genoa di Daniele De Rossi per la sfida contro il Torino: momento di conferme per i rossoblù

In occasione della 26a giornata di serie A il Genoa di Italiano ospiterà a Marassi il Torino di Baroni per il lunch match domenicale delle 12:30. Per il tecnico rossoblù ci sono alcuni ballottaggi e dubbi da sciogliere prima del fischio d’inizio.

Non ci dovrebbero essere cambi rispetto a Cremona per la retroguardia ligure: i papabili difensori titolari nella linea a 3 di De Rossi restano Marcandalli (che dovrà stare attento in quanto diffidato) e Vasquez nel ruolo di braccetti e in mezzo a loro Ostigard a completare il pacchetto difensivo che dovrà proteggere la porta di un confermato Bijlow.

Ballottaggio sugli esterni

Sulle corsie, se sarà quasi sicuramente confermato un insostituibile Norton-Cuffy sulla destra, c’è un grande ballottaggio sull’altra corsia. A contendersi il ruolo da titolare come esterno sinistro sono Ellertsson e Martin, con l’islandese classe 2002 che sembrerebbe essere leggermente in vantaggio rispetto allo spagnolo. Inoltre occhio anche ad Amorim, il giovane classe 2005 proveniente dal Brasile e da poco arrivato al Genoa potrebbe essere l’asso nella manica di DDR.

In mezzo al campo poche novità

Conferme in mezzo al campo, con un tridente di centrocampisti pronto a ricevere conferma e fiducia totale dopo le ultime uscite: dovrebbero essere Messias, Frendrup e Malinovskyi a guidare la manovra di gioco dei rossoblù. Messias sarà come già fatto vedere nelle scorse partite, libero di spaziare e allargarsi per creare opportunità offensive. L’ucraino Malinovskyi, invece, è un’arma pericolosissima dalla distanza grazie al suo potente piede mancino, Baroni dovrà preparare attentamente la sua difesa.

In attacco confermata la coppia

Non cambia idea nemmeno tra gli attaccanti De Rossi, molto probabilmente sarà quindi confermata la coppia Vitinha-Colombo. Un attacco poco prolifico dati alla mano, con solo 9 gol tra i due, ma che con l’allenatore ex-Roma ha trovato nuova linfa e nuove energie, trascinando più volte il Genoa nelle situazioni di difficoltà.

La probabile formazione del Genoa

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà De Rossi per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo.A disp. Leali, Sommariva, Masini, Ekhator, Doucoure, Sabelli, Martin, Cornet, Onana, Zatterstrom, Ekuban, Amorim, Baldanzi. All. De Rossi.

Indisponibili: Otoa.