La probabile formazione del Torino per la 26a giornata contro il Genoa: ballottaggio in attacco per Baroni

Il Torino di Baroni non festeggia una vittoria da ormai tre giornate e contro il Genoa i granata faranno di tutto per tornare al successo, cercando di consolidare il margine di sicurezza in classifica contro una diretta concorrente.

Di fronte al proprio pubblico, pronto a gremire il Ferraris, il Genoa punterà a confermare il buon momento delle ultime settimane, provando a interrompere anch’esso un digiuno di vittorie che dura da tre turni. Per sorprendere i padroni di casa, Baroni farà affidamento su Vlasic e Simeone, lasciando aperti alcuni ballottaggi per completare l’attacco.

La difesa va verso la conferma

In una sfida delicata per entrambi le parti in campo, il tecnico granata punterà sui suoi punti di riferimento per delineare il reparto difensivo. A protezione della porta di Paleari agiranno Maripan centralmente e Coco e Marianucci come braccetti per completare il reparto. Le corsie laterali saranno invece presidiate da Pedersen a destra e uno tra Obrador e Lazaro a sinistra. Contro i liguri Baroni ritroverà lo spagnolo dal primo minuto, mentre l’austriaco cercherà di farsi trovare pronto se dovesse poi essere inserito a gara in corso.

Dubbio Ilkhan-Prati in mediana

In mezzo al campo, il Torino punterà a creare il maggior numero di pericoli offensivi, con Vlasic protagonista delle azioni. A completare la mediana, insieme al croato, ci saranno Gineitis, che sembra aver superato Casadei nelle gerarchie per una partenza dal primo minuto, e Ilkhan, che prenderà il posto di Prati in formazione titolare. In attacco, Baroni punterà su Simeone, e per sopperire all’assenza di Adams, Kulenovic guiderà il reparto come titolare e capitano, con la possibilità di far poi spazio a Zapata a gara in corso

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 scelti da Baroni per la sfida contro il Genoa:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ismajli, Ebosse, Biraghi, Nkounkou, Lazaro, Aboukhlal, Casadei, Anjorin, Prati, Ilic, Perciun, Zapata, Njie. All. Baroni.

Indisponibili: Adams, Savva