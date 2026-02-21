La probabile formazione del Torino per la 26a giornata contro il Genoa: ballottaggio in attacco per Baroni
Il Torino di Baroni non festeggia una vittoria da ormai tre giornate e contro il Genoa i granata faranno di tutto per tornare al successo, cercando di consolidare il margine di sicurezza in classifica contro una diretta concorrente.
Di fronte al proprio pubblico, pronto a gremire il Ferraris, il Genoa punterà a confermare il buon momento delle ultime settimane, provando a interrompere anch’esso un digiuno di vittorie che dura da tre turni. Per sorprendere i padroni di casa, Baroni farà affidamento su Vlasic e Simeone, lasciando aperti alcuni ballottaggi per completare l’attacco.
La difesa va verso la conferma
In una sfida delicata per entrambi le parti in campo, il tecnico granata punterà sui suoi punti di riferimento per delineare il reparto difensivo. A protezione della porta di Paleari agiranno Maripan centralmente e Coco e Marianucci come braccetti per completare il reparto. Le corsie laterali saranno invece presidiate da Pedersen a destra e uno tra Obrador e Lazaro a sinistra. Contro i liguri Baroni ritroverà lo spagnolo dal primo minuto, mentre l’austriaco cercherà di farsi trovare pronto se dovesse poi essere inserito a gara in corso.
Dubbio Ilkhan-Prati in mediana
In mezzo al campo, il Torino punterà a creare il maggior numero di pericoli offensivi, con Vlasic protagonista delle azioni. A completare la mediana, insieme al croato, ci saranno Gineitis, che sembra aver superato Casadei nelle gerarchie per una partenza dal primo minuto, e Ilkhan, che prenderà il posto di Prati in formazione titolare. In attacco, Baroni punterà su Simeone, e per sopperire all’assenza di Adams, Kulenovic guiderà il reparto come titolare e capitano, con la possibilità di far poi spazio a Zapata a gara in corso
La probabile formazione del Torino
Ecco i probabili 11 scelti da Baroni per la sfida contro il Genoa:
Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ismajli, Ebosse, Biraghi, Nkounkou, Lazaro, Aboukhlal, Casadei, Anjorin, Prati, Ilic, Perciun, Zapata, Njie. All. Baroni.
Indisponibili: Adams, Savva
Comunque se vedo i giocatori che ci sono nel Toro sulla carta non siamo per niente male, sono in primis loro aver deluso e pensare che qualche anno fa non mi sarei mai aspettato di vedere nel Toro giocatori come Vlasic, Ilic, Casadei, Simeone, Zapata, Adams ecc. ripeto sulla carta… Leggi il resto »
Che grappa hai bevuto, Storica Nera?
Scusa, rispetto la tua opinione (che non è la mia), ma come hai anche scritto….”qualche anno fa” non è ora…..magari su certi giocatori puoi amche aver ragione, ma parliamo di “diversi” anni fa, non certo ora.
Zapata ormai è cotto. Ilic è un bidone come Verdi. Ilic l’ ha voluto Juric e non riescono a liberarsene!
E vogliamo parlare della frase:”squadre più forti non ce ne sono state tante”?
