Le disponibilità dei biglietti per la partita tra granata e rossoblù stanno terminando rapidamente: lo stadio si avvicina al sold-out

A meno di un giorno dalla sfida tra Genoa e Torino , in programma allo Stadio Luigi Ferraris, la vendita dei biglietti viaggia rapidamente verso il tutto esaurito. L’entusiasmo attorno alla formazione ligure è tornato a crescere, anche grazie al lavoro di Daniele De Rossi, capace di ridare morale e fiducia all’ambiente rossoblù. In vista della gara casalinga, i tifosi genoani sono pronti a riempire gli spalti e a spingere la squadra in una partita importante per la classifica. Nel settore ospiti non mancherà il sostegno granata: saranno infatti numerosi i sostenitori del Torino al seguito della squadra. Nonostante le proteste delle ultime settimane, che avevano portato a una ridotta affluenza all’Stadio Olimpico Grande Torino, i tifosi sono pronti a far sentire la propria voce in trasferta, confermando ancora una volta l’attaccamento ai colori granata.