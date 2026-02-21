Il centrocampista serbo del Torino ha condiviso tramite i suoi profili social che Francesco Romano sarà il suo nuovo agente

In vista di un possibile rientro nelle prossime settimane, Ivan Ilić ha deciso di apportare alcune novità al proprio entourage, scegliendo un nuovo agente con cui proseguire il percorso professionale. Il centrocampista serbo si affiderà a Francesco Romano, presidente della Starbridge Agency, che entrerà ufficialmente a far parte del team che cura i suoi interessi. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Ilic, attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, dove si è mostrato in compagnia di Romano, annunciando così l’inizio di questa nuova collaborazione in vista dei prossimi impegni.

Il post: