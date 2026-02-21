I precedenti tra Genoa e Torino in Serie A: bilancio favorevole ai rossoblù, che negli incontri in A hanno vinto 25 volte su 52

La giornata numero 26 di Serie A 2025/2026 vede affrontarsi Genoa e Torino, due squadre in piena lotta salvezza. Si gioca domenica 22 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Marassi di Genova. In serie A la partita Genoa-Torino si è disputata 52 volte e in sole 11 occasioni i granata hanno ottenuto i 3 punti, in 25 circostanze è stato invece il Genoa a vincere e nelle restanti 16 le due squadre hanno ottenuto un punto per parte. Anche il numero dei gol fatti sorride ai rossoblù, che ne registrano 86 contro i 53 dei granata. Quello di Marassi si dimostra essere, dunque, un campo arduo per i granata che l’anno scorso hanno dato vita a una partita priva di emozioni terminata 0-0.

Stagione 2020/21: l’ultima vittoria granata a Marassi

Per risalire all’ultimo trionfo granata allo stadio Luigi Ferraris occorre tornare indietro di 5 anni, precisamente al 4 novembre 2020. Il Torino di Giampaolo, dopo una partenza tragica in campionato, affronta il Genoa di Maran andando subito in vantaggio prima con Lukic e poi con l’autogol di Pellegrini. I granata nella ripresa riuscirono a tener ein mano il pallino del gioco e solamente nel finale, i rossoblù accorciarono le distanze grazie alle rete di Scamacca.

Stagione 2016/17: l’ultimo gol su punizione del Torino

È la stagione 2016/2017 e il Torino di Mihajlovic si appresta a fare visita al Genoa di Juric. I granata vanno sotto prima con la punizione di Rigoni e poi con il raddoppio di Simeone, allora attaccante gialloblù. La ripresa, che vede il Genoa padrone del gioca, porta quella che sarà, per i 9 anni successivi, l’ultima punizione diretta messa segno dal Torino. A siglare la rete è Adem Ljajic che accorcia momentaneamente le distanze, ma non basta comunque per il risultato finale. Il Toro perde per la terza stagione di fila a Marassi.

Stagione 2015/2016: la rimonta nel segno dell’ex Cerci

Genoa e Torino si affrontano alla 29a giornata di serie A della stagione 2015/2016 e Alessio Cerci affronta, questa volta con la maglia del Genoa, la sua ex squadra. Il Torino parte forte e in 15 minuti Immobile (ex della gara) sigla una doppietta che sembra indirizzare la partita. La risposta del Genoa non si fa attendere e alla fine del primo tempo il Genoa la riprende con un’altra doppietta di un altro ex, Alessio Cerci. I rossoblù completeranno la rimonta nel secondo tempo con la rete di Rigoni che, su assist di Suso, regala ai propri tifosi una grande rimonta.