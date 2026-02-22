Il duello tra Vlasic e Malinovskyi sarà uno dei principali spunti d’interesse per una sfida il cui esito appare tutt’altro che scontano

Sulla carta, il Genoa rappresenta per il Torino un avversario alla portata: la differenza di valori in campo non sembra così netta, e i liguri sono anche una delle poche squadre che inseguono i granata in classifica.

L’esito della sfida potrebbe dipendere da uno dei tanti duelli in campo a partire dalle 12.30. Su tutti, quello tra Vlasic e Malinovskyi si annuncia particolarmente interessante. Il centrocampista granata attraversa un ottimo periodo di forma, confermato dalla sua sesta rete stagionale nell’ultima giornata di campionato. Dall’altra parte, l’ucraino rappresenta il principale pericolo offensivo per il Torino, avendo segnato 3 gol nelle ultime 5 partite.

Vlasic guida il Torino

Non è un segreto che il Torino stia attraversando un momento complicato, ma con Vlasic in campo, le speranze dei granata di ottenere punti sono sempre più elevate. Il croato dall’inizio della stagione si è distinto come il migliore della rosa granata, grazie ai 6 gol e 3 assist realizzati. Contro il Genoa, Baroni farà grande affidamento su di lui, dal momento che non ottenere punti dalla trasferta al Ferraris renderebbe la situazione di classifica del Torino ancora più fragile, oltre che ad allargare una distanza già importante che si è delineata con i tifosi nelle ultime settimane.

Il jolly di De Rossi

Dal suo arrivo sulla panchina del Genoa, De Rossi raramente ha fatto a meno di Malinovskyi per le gare di campionato. Dopo una stagione stagione sfortunata costellata da infortuni, il centrocampista ucraino dall’inizio del campionato ha riavuto la possibilità di tornare a giocare con regolarità, fattore che gli ha anche permesso di rendersi sempre più decisivo in positivo con il susseguirsi delle giornate. I 3 gol realizzati nelle ultime 4 giornate evidenziano che l’ucraino stia vivendo un ottimo periodo di forma, e per questo, sembra essere lui il principale pericolo offensivo per i granata.