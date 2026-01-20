Contro la Roma l’ennesima dimostrazione di come il Torino crolli quando Vlasic non riesce ad essere al centro del gioco granata

Il Toro incappa nella terza sconfitta consecutiva in campionato, è la Roma a fermare i granata 0-2 e una delle tematiche che saltano all’occhio in queste ultime 3 uscite dei granata in Serie a è l’essenzialità di Nikola Vlasic, o meglio di Nikola Vlasic quando è in partita. Non a caso, infatti, nelle sfide contro Udinese, Atalanta e Roma, il croato è apparso sconnesso, non al centro del gioco, con pochi palloni da giocare e quelli ricevuti gestiti superficialmente, con errori che non è solito commettere. Nelle sfide vinte dai granata in questa stagione, spesso anche contro squadre sulla carta più forti, il ruolo del trequartista ex-West Ham è stato fondamentale, non c’è da stupirsi che il croato sia il miglior marcatore del Torino in questa stagione 25/26.

Con i giallorossi due partite e due risultati opposti

L’esempio della sfida contro la squadra di Gianpiero Gasperini calza proprio a pennello, infatti Vlasic è stato titolare in entrambe le sfide (con fascia di capitano al braccio), ma se nella prima, in Coppa Italia, si è contraddistinto per una partita di qualità, da trascinatore e tecnicamente quasi impeccabile, nella seconda tutte queste caratteristiche sono mancate. I risultati sono per altro stati diametralmente opposti, agli ottavi di coppa ottima prestazione dal punto di vista della produzione offensiva e 3 gol segnati valsi il passaggio del turno, in campionato 0 gol segnati e 0 punti guadagnati.

Sbagliato affidarsi solo a lui

Sia chiaro, non è giustificabile che la squadra sembri affidarsi esclusivamente alle prestazioni del suo numero 10, ma è evidente come sia, in una rosa di livello medio-basso all’interno del campionato italiano, un giocatore dal tasso tecnico decisamente elevato e che quando è in giornata è in grado di cambiare l’inerzia delle partite. Vlasic è stato protagonista in positivo anche in alcune sconfitte, come quella con il Milan, dove su rigore è anche riuscito a trovare il gol, così come con il Como, fatta eccezione per l’ultima mezz’ora di debacle totale dei granata. Il Toro attende le prestazioni del suo capitano, ma gli altri giocatori hanno l’obbligo di prendersi la squadra sulle spalle anche quando il croato non è in forma.