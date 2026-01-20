Ecco tutti i numeri della sfida tra i granata di Baroni e i giallorossi di Gasperini: i giallorossi sono superiori fin dal primo tempo

Torino e Roma hanno dato vita a una partita a senso unico, una gara non particolarmente frizzante ma che è stata gestita dal primo all’ultimo minuto dalla squadra di Gasperini. Il dominio è lampante a partire dal possesso palla che dice 37% per i granata e 63% per i giallorossi, ma ancor più evidente è il dislivello del primo tempo in cui i granata toccano a malapena il 30% del possesso della sfera.

Toro, pochi tiri fin dal primo minuto

La squadra scesa in campo domenica è stata decisamente diversa da quella vista all’Olimpico, mentre invece i giallorossi hanno rivelato la loro vera identità. Il dato riguardante i tiri effettuati vede i granata tirare 8 volte in tutta la partita, 4 delle quali verso la porta senza mai impensierire l’estremo difensore giallorosso. La Roma tira 9 volte solo nella prima frazione, arrotondando poi a 14 al triplice fischio. I tiri nello specchio della porta sono invece 5, uno dei quali salvato in maniera prodigiosa da Paleari appena prima del gol del raddoppio.

Roma, nessun cross riuscito in tutta la partita

La squadra di Gasperini effettua 12 cross complessivi nel corso della partita, senza mai portarli a compimento. I granata ne effettuano 18 di cui solo 3 sono stati completati. La Roma schiaccia il Torino con il giro palla nella zona di campo avversaria, tanto è vero che i passaggi effettuati nel terzo offensivo sono 137 sui 180 tentati (76%). Il Torino ne effettua invece 54 su 104 tentati (52%). La Roma è superiore anche nel numero generale dei passaggi riusciti: i passaggi tentati dalla Roma sono 532 di cui 433 sono quelli riusciti (81%), quelli tentati dai granata sono 307 e quelli riusciti 207 (67%).