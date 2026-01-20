Nel primo anno in A di Cairo la squadra aveva collezionato lo stesso numero di sconfitte, chiudendo poi con 9 ko casalinghi
Il Torino di Baroni non sa più vincere tra le mura casalinghe e l’ultima sconfitta con la Roma è la terza consecutiva nel giro di 3 settimane. Le ultime 3 sconfitte al Grande Torino, avvenute tutte con due gol messi a referto dagli avversari, fanno parte di una serie di 5 nelle ultime 6 gare. Un dato preoccupante visto che il tifo granata, il così detto 12° uomo in campo, rappresenti da sempre un fattore in più per la squadra, in grado spesso di sopperire alle mancanze dei giocatori. Un rendimento così negativo non si riscontrava dalla stagione 2006/2007, prima in Serie A per il presidente Cairo.
La Roma l’ultima dopo Udinese, Cagliari, Milan e Como
La sconfitta contro la Roma di Gasperini è solo l’ultima di una serie di 5 tra le mura dell’Olimpico Grande Torino. Negli ultimi due mesi il Toro di Baroni ha trovato la vittoria in una sola occasione (contro la Cremonese) in tutte le altre 5 solo sconfitte. Disfatte che addolorano lo stesso tecnico, che ha più volte rimarcato l’ingiustizia di queste in relazione all’impegno profuso dai suoi giocatori. Perdite di cui anche gli stessi giocatori se ne rendono conto, come Tameze che a fine partita ha ribadito la volontà di crescere di mentalità rassicurando l’ambiente che le vittorie in casa arriveranno presto.
Un rendimento così negativo solo 19 anni fa
Un trend così negativo (nelle prime undici in casa) non si verificava dalla stagione 06/07, la prima in Serie A di Urbano Cairo. E’ il Torino di Rosina, Muzzi e Stellone una squadra che inizia il campionato sotto la guida di Zaccheroni salvo poi continuare con De Biasi, l’uomo che l’anno prima aveva portato la squadra alla promozione nella massima serie. La squadra neopromossa registrerà 6 sconfitte nelle prime 11 partite disputate in casa. Quel Toro avrebbe poi chiuso la stagione con 9 ko interni.
