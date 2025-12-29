Carriera e caratteristiche del giovane colombiano Feder Rivas, che sembra vicino al Torino

Feder Rivas, a un passo dal trasferimento al Torino, è un giocatore colombiano, nato il 9 gennaio 2008 a Cordoba. Appartiene alla società Atlético Nacional, che milita nella massima serie colombiana e si trova al terzo posto.

La carriera

Feder Rivas cresce proprio nel settore giovanile dell’Atlético Nacional di cui fa tutt’ora parte e si mette particolarmente in luce nel campionato giovanile under 20 colombiano, inoltre spicca grazie alle sue qualità anche con la maglia delle giovanili della nazionale della Colombia nel campionato sudamericano under 17 recentemente svolto, in cui ha giocato tutte le 6 partite da titolare senza uscire.

Le caratteristiche

Rivas è un difensore dotato di un’importante fisicità e di grande carattere carattere, lo dimostrano tutti i minuti giocati in nazionale e l’aggregazione alla squadra under 20 del suo club. Può ricoprire la maggior parte dei ruoli difensivi, specialmente per quanto riguarda la difesa a tre, nasce come centrale ma può agire anche da braccetto e all’occasione come terzino, nonostante non sia un giocatore di spinta. Dotato di un ottimo mancino è pericoloso sui calci di punizione e più in generale sui piazzati.