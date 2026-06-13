L’ex difensore granata è pronto a tornare in campo e lo farà in Olanda al NEC dove ha superato le visite mediche
Perr Schuurs ha superato le visite mediche con il NEC Nijmegen e, ora, è pronto a tornare in campo. Dopo un lungo periodo buio attraversato e poi coraggiosamente raccontato dal difensore, Schuurs ha attirato l’attenzione del NEC, club dell’Eredivise con cui ha superato ottimamente le visite mediche. Oltretutto, la squadra olandese, dopo essere arrivata terza nell’ultima stagione, disputerà i preliminari di Champions League.
Forza Perr.
Forza ragazzone!! Ti auguro il meglio! Farete anche i preliminari di champions, tiferò per voi. Altro che cairese
In bocca al lupo caro Peer tu possa ritrovare te stesso e la gioia di giocare