L’ex difensore granata è pronto a tornare in campo e lo farà in Olanda al NEC dove ha superato le visite mediche

Perr Schuurs ha superato le visite mediche con il NEC Nijmegen e, ora, è pronto a tornare in campo. Dopo un lungo periodo buio attraversato e poi coraggiosamente raccontato dal difensore, Schuurs ha attirato l’attenzione del NEC, club dell’Eredivise con cui ha superato ottimamente le visite mediche. Oltretutto, la squadra olandese, dopo essere arrivata terza nell’ultima stagione, disputerà i preliminari di Champions League.