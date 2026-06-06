L’ex difensore del Torino sogna di tornare a competere nuovamente sul campo: su di lui un club olandese dell’Eredivise

Dopo aver risolto il proprio contratto con il Torino, Perr Schuurs è tornato in Olanda e sembra ormai pronto a intraprendere una nuova avventura nel calcio professionistico.

Il grave infortunio riportato nell’ottobre del 2023 ha costretto il difensore centrale olandese a un lungo e complesso percorso di recupero, segnato da diversi problemi fisici e successive ricadute che gli hanno impedito di tornare in campo. A circa quattro mesi dall’addio ai colori granata, però, il classe 1999 vede finalmente avvicinarsi il momento tanto atteso del rientro. Negli ultimi giorni, infatti, su Schuurs è emerso l’interesse del NEC Nijmegen, club della massima serie olandese che nella scorsa stagione ha chiuso il campionato al terzo posto. Per il difensore si tratterebbe di un’importante opportunità per ritrovare continuità e confidenza con il terreno di gioco, rilanciando una carriera bruscamente interrotta dall’infortunio. L’obiettivo è quello di tornare a esprimersi ai livelli che avevano conquistato i tifosi del Torino e, passo dopo passo, riprendere il proprio percorso nel calcio che conta.