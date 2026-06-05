L’allenatore, che si è fermato ad un passo dalla A col Catanzaro, è più vicino al Sassuolo: domani l’incontro decisivo

Una delle possibilità, una delle opzioni. Alberto Aquilani e il Torino si erano incontrati nella serata di mercoledì, dopo un po’ di attesa dovuta agli impegni col Catanzaro dell’allenatore, che solo una settimana fa ha chiuso con i playoff. Un’attesa che, a quanto pare, non sarà ripagata, perché il tecnico, che giovedì aveva invece incontrato il Sassuolo, sembra orientato verso il progetto neroverde. Ed è il motivo per cui il club emiliano, che si prepara a salutare ufficialmente Grosso (direzione Fiorentina) vedrà sabato proprio Aquilani, ancora una volta. Con l’idea, evidentemente, di chiudere.

Abate ma non solo

Sfumerebbe così una delle opzioni per il Torino: il club di Cairo era orientato verso un profilo giovane e che dal punto di vista tattico non si discostasse molto da quello che è stato finora quello dei granata. Sullo sfondo resta Abate, che i granata avevano incontrato parecchi giorni prima, anche se a questo punto verranno probabilmente considerati anche altri profili.

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