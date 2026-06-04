Il club neroverde ha incontrato il tecnico del Catanzaro, seguito anche dal Torino: rimane una lotta a due con gli emiliani

Dopo l’incontro di ieri tra Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, e la dirigenza del Torino, l’allenatore giallorosso ha incontrato nella giornata di oggi anche la dirigenza del Sassuolo, altro club che ha puntato fortemente Aquilani come prossimo allenatore per la stagione 2026/27. Entrambi i clib sembrerebbero avere come prima scelta Aquilani, ma anche la seconda scelta coincide; i granata, infatti, in caso di mancato accordo con Aquilani virerebbero su Abate, già incontrato negli scorsi giorni, così come farebbero i neroverdi nel caso in cui l’obiettivo principale dovesse fallire. Si attendo novità nei prossimi giorni, con i due club che restano in stretto contatto con Aquilani e il suo entourage.