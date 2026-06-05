In prestito dal Cagliari, non ha convinto a pieno la dirigenza granata e non verrà riscattato, tornando nuovamente tra i rossoblù

Prosegue la finestra appena aperta di calciomercato estivo, con il Torino che, dopo Obrador, è pronto a salutare un altro giocatore arrivato in prestito a gennaio: Matteo Prati. Il centrocampista classe 2003 è arrivato nella finestra di mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, con tale riscatto fissato alla cifra di circa 6 milioni di euro. L’ex Spal non ha convinto a pieno e la dirigenza granata ha valutato eccessiva la cifra prefissata per trattenere Prati all’ombra della Mole.

Una stagione tra alti e bassi

Altalenante l’annata granata di Matteo Prati, che arrivato al Toro inizia a subito a calcare costantemente il campo da gioco, alternando partite in cui parte titolare dal 1′ (7) a match in cui subentra a gara in corso (6). Viene subito inserito davanti alla difesa nella posizione di regista, dove trova, suo malgrado, la forte concorrenza di un ispiratissimo Emirhan Ilkhan, che lo costringerà a un minutaggio più ridotto, benché siano solo 3 le occasioni in cui Prati non è sceso in campo (di cui una per squalifica).

Al Toro serve di più

Nonostante la costanza nel minutaggio, a Prati è mancata continuità nel rendimento, con diverse partite in cui il numero 4 è parso perso in mezzo al campo e poco incisivo. Offensivamente non è arrivato un grande apporto in zona gol, con un solo assist in maglia granata. Tutti questi fattori hanno portato la società granata a prendere una decisione che sembrerebbe essere quella di non riscattare il giocatore, che farà dunque ritorno a Cagliari a fine giugno, momento in cui scadrà il prestito che lo lega al Torino.

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