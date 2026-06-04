Il pagellone finale di Emirhan Ilkhan: il centrocampista si prende le chiavi del centrocampo granata e dà speranza per il futuro

Dopo il termine della stagione 2025/2026 è tempo di giudizi in casa granata, ed è il turno di Emirhan Ilkhan, centrocampista turco classe 2004. Il 6 granata, dopo un inizio di stagione passato prevalentemente in panchina, ha saputo giocare bene le sue carte guadagnandosi sempre più minutaggio fino a diventare il titolare de centrocampo granata.

Personalità e audacia, ciò che serve al Torino

Il centrocampista turco, dopo le esperienze in Turchia con il Basaksehir e in Italia con la Sampdoria, h fin dalle sue prime apparizioni stagionali, ha fatto ritorno al Torino facendo non poca fatica all’inizio. Infatti, come nella stagione 2022/2023 in cui il turco giocò appena 8 partite, questa stagione sembrava prendere la stessa piega con il turco relegato in panchina. Tuttavia, alla prima occasione concessa, si è subito contraddistinto per la sua grande personalità sia con il pallone tra i piedi e sia in fase di non possesso. Infatti, Ilkhan ha sempre dimostrato una certa sfacciataggine anche in fase di recupero, in cui non si è mai sottratto a scontri fisici data la sua bassa statura. A ciò si aggiunge una grande visione di gioco e una pulizia nella gestione del pallone che mancavano al centrocampo granata, oltre che una certa incisività anche in zona offensiva, dove ha registrato 2 gol e 2 assist stagionali.

Dopo aver passato l’inizio della stagione appena conclusa all’ombra dell’ex Asllani, il turco è pronto, ora, a prendersi le chiavi del centrocampo e a testimoniarlo è il riscatto esercitato dalla società qualche settimana fa. Per il 6 granata si prospetta, dunque, una stagione da assoluto protagonista, il Toro ha trovato definitivamente il suo regista titolare.

Presenze totali: 22

Assist: 2

Gol: 2

VOTO: 6,5