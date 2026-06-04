Il centrocampista albanese torna a parlare della sua esperienza in granata ai microfoni della federazione akbanese

Kristjan Asllani, rientrato all’Inter dopo il prestito al Besiktas, è tornato a parlare del suo recente passato al Torino a distanza di 5 mesi dal suo addio alla squadra granata. Ai microfoni della federazione calcistica albanese ha anche parlato della sue esperienza positiva in Turchia: “A Torino non è stato un periodo semplice e ho incontrato qualche difficoltà. Il trasferimento al Besiktas, invece, mi ha dato continuità: sono stato impiegato con regolarità e soltanto in due occasioni non sono partito dall’inizio. È stata un’esperienza importante sia dal punto di vista professionale che personale. Dopo tanti anni trascorsi in Italia sentivo il bisogno di confrontarmi con una realtà diversa e sono soddisfatto di come siano andate le cose. Adesso, però, penso soltanto agli impegni con la mia Nazionale”.