La stagione di Aboukhlal è stata a dir poco complicata a causa dei moduli di gioco non inclini al suo ruolo e a diversi problemi fisici

La stagione 2025/2026 è terminata ma quella di Zakaria Aboukhlal si è conclusa anzi tempo a causa di un’operazione al ginocchio. L’attaccante marocchino, dopo diversi e continui problemi fisici che lo hanno visto lontano dal campo per diverse settimane, ha proseguito il suo recupero in Olanda saltando così tutto il finale di stagione. La stagione del marocchino rimane insufficiente, nonostante si sia interrotta nel suo momento migliore.

Aboukhlal, un talento mai esploso

Zakaria Aboukhlal è approdato sotto la mole durante la scorsa sessione di calciomercato estiva, per la modica cifra di 8 milioni di Euro più 1,5 di bonus, senza mai riuscire a imporsi, anche, a causa di un modulo di gioco che lo ha visto spesso escluso. Infatti, la campagna acquisti, fatta secondo un preciso modulo di gioco poi cambiato durante il corso della stagione, aveva individuato nel marocchino il profilo ideale. Tuttavia, i risultati e il rendimento insufficiente della squadra ha portato a dei cambiamenti doverosi che hanno fatto scivolare il marocchino sempre più in basso nelle gerarchie, vanificando l’investimento fatto.

Gennaio il suo miglior periodo di forma, poi la ricaduta

Il periodo di Gennaio, in piena emergenza di organico soprattutto nel ruolo di esterno di centrocampo sinistro, ha preso piede la carta Aboukhal come esterno di centrocampo. il 7 granata, contro ogni pronostico, ha fornito buone prestazioni a partire dal suo esordio al Bentegodi contro il Verona, fino alla gara di Coppa Italia contro la Roma. Dimostrando duttilità e personalità in un momento cruciale della stagione. Tuttavia, gli infortuni lo hanno frenato e nei mesi successivi è sceso in campo appena 2 volte, prima di partire per l’Olanda per completare il recupero dall’operazione al ginocchio.

Dunque, la stagione del marocchino rimane insufficiente e, soprattutto, non all’altezza della cifra spesa.

Presenze: 15

Gol: 0

Assist: 0

Voto: 5