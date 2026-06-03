Il terzino spagnolo non è stato riscattato dalla società granata che rimane intenzionata a discutere sulla cifra

Scaduto il termine entro cui poter riscattare Rafa Obrador (31 maggio), il terzino spagnolo classe 2004 farà ritorno al Benfica, ma i contatti tra le due società rimangono vivi. Come noto, infatti, la strategia del Torino era quella di trattare con il club portoghese sulla cifra del riscatto, intavolando una nuova trattativa. Si è deciso, pertanto, di non esercitare l’opzione per poter procedere con la negoziazione: una scelta che non rappresenta una novità in casa granata, visto che in passato era già stata adottata per l’acquisto di altri due giocatori.

Vlasic e Lazaro, prima il mancato riscatto poi l’acquisto definitivo

Al termine della stagione 2022/2023 era scaduto il termine per esercitare l’opzione di riscatto di Nikola Vlasic e il croato fece ritorno al West Ham. Tuttavia, la società granata scelse deliberatamente di non esercitare il riscatto per poter discutere del prezzo con il club inglese e cercare di raggiungere un accordo a cifre più contenute. Così avvenne e Vlasic si trasferì a titolo definitivo al Torino nel corso della stessa estate, l’8 agosto 2023.

Una situazione simile si verificò anche con Valentino Lazaro, che non venne riscattato al termine della stagione per convincere l’Inter, allora proprietaria del cartellino del giocatore, a ridurre le proprie richieste economiche. Anche in questo caso la strategia ebbe successo e Lazaro tornò al Torino a titolo definitivo appena quindici giorni dopo l’acquisto di Vlasic.

Obrador, la situazione può ripetersi ma c’è concorrenza

Una volta ricordati i precedenti e il modus operandi della società granata, l’attenzione torna sul presente. Il futuro di Obrador resta in bilico, ma il Torino proverà nei prossimi giorni a lavorare per riportare il terzino sotto la Mole. Il club è però consapevole della concorrenza attorno al giocatore, tra le cui pretendenti figura anche la Roma.