L’ex Chelsea è cercato in Premier League, dove già ha giocato, la società valuterà eventuali offerte, ma il 22 quest’anno ha reso molto bene

Negli ultimi giorni, è giunta voce di un possibile interessamento di alcuni club inglesi che militano in Premier League per il centrocampista del Torino Cesare Casadei. Il 22 granata ha disputato quest’anno una buona stagione, nonostante questa sia stata caratterizzata da un’importante discontinuità dal punto di vista del minutaggio. Tuttavia, il giocatore italiano è stato anche uno dei migliori marcatori della squadra, oltre che il secondo centrocampista più prolifico in zona gol dopo Vlasic.

Conosce il campionato inglese

I 7 gol stagionali di Casadei hanno ancor più acceso i riflettori sul classe 2003, con 2 club nello specifico che si sono interessati maggiormente al calciatore, ovvero l’Everton e il Brighton, come riportato da SportBoom. Casadei la Premier League la conosce molto bene, avendoci giocato con il Chelsea, proprio prima di trasferirsi per circa 13 milioni di euro al Torino, e con il Leicester City. Un campionato che l’ha forgiato e reso il giocatore che è adesso; si era infatti subito visto il ritmo inglese nelle falcate dell’italiano non appena questi aveva messo piede in campo in Serie A. Per Casadei il ritorno in Premier potrebbe essere un nuovo salto di qualità, nella speranza anche di trovare quella continuità di minutaggio mancata durante la stagione da poco conclusa.

Attendere per aumentare il suo valore

Tuttavia, la società granata vorrebbe eventualmente monetizzare ben di più. Altre stagioni di buon livello potrebbero far aumentare ancor più il valore del centrocampista. È inoltre bene ricordare come Casadei abbia recentemente cambiato il proprio procuratore, affidandosi a Fali Ramadani e entrando nel gruppo di Lian Sports, una delle agenzie più importanti del panorama calcistico mondiale.