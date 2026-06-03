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Il club ha incontrato Aquilani, dopo aver fatto lo stesso con Abate nei giorni scorsi: nelle prossime ore la decisione definitiva

Non ci sarà un annuncio nelle prossime 24 ore: questa la certezza dopo l’incontro tra il Torino e Aquilani di mercoledì sera, considerato che per il tecnico del Catanzaro (come per Abate) non c’è solo il club granata ma pure il Sassuolo. Se da giorni ormai si era consumato l’incontro, proficuo, con l’allenatore della Juve Stabia, il Torino attendeva di poter incontrare pure Aquilani per poter scegliere meglio la strada da intraprendere. Dopo qualche giorno, necessario per riprendere fiato dopo la cavalcata playoff, l’allenatore ha incontrato i granata ma ha in agenda anche un colloquio col Sassuolo. Ed è il motivo per cui si dovrà attendere ancora.

Abate, Aquilani…e il Sassuolo

Un incrocio che dunque riguarda anche il club neroverde, che si trova nelle condizioni di dover sostituire Fabio Grosso e che ha individuato proprio nei due allenatori quelli che corrispondono al profilo che più si avvicinerebbe a quello gradito.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 03-06-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Ovvio, prima deve decidere il sassuolo, la cairese come da buona abitudine prenderà lo scarto.
Squadra di cessi e presidenza di mentecatti

Berggreen
Berggreen
2 ore fa

L’incontro si è svolto nella sede che non c’è? Un po’ come l’isola per Bennato.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Sede itinerante …camper, roulotte

CeraunavoltailToro
CeraunavoltailToro
2 ore fa

che bella faccia da m.a.ia.l.e. !!!

Obrador, dietro il mancato riscatto c’è una strategia già vista