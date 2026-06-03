Il club ha incontrato Aquilani, dopo aver fatto lo stesso con Abate nei giorni scorsi: nelle prossime ore la decisione definitiva

Non ci sarà un annuncio nelle prossime 24 ore: questa la certezza dopo l’incontro tra il Torino e Aquilani di mercoledì sera, considerato che per il tecnico del Catanzaro (come per Abate) non c’è solo il club granata ma pure il Sassuolo. Se da giorni ormai si era consumato l’incontro, proficuo, con l’allenatore della Juve Stabia, il Torino attendeva di poter incontrare pure Aquilani per poter scegliere meglio la strada da intraprendere. Dopo qualche giorno, necessario per riprendere fiato dopo la cavalcata playoff, l’allenatore ha incontrato i granata ma ha in agenda anche un colloquio col Sassuolo. Ed è il motivo per cui si dovrà attendere ancora.

Abate, Aquilani…e il Sassuolo

Un incrocio che dunque riguarda anche il club neroverde, che si trova nelle condizioni di dover sostituire Fabio Grosso e che ha individuato proprio nei due allenatori quelli che corrispondono al profilo che più si avvicinerebbe a quello gradito.