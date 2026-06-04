L’attaccante colombiano ha trovato continuità nel finale di stagione e ora è tempo di discutere il suo futuro

Duvan Zapata si trova di fronte a due scelte: lasciare il Torino o ridurre il proprio ingaggio e rimanere in granata. La situazione dell’attaccante colombiano è nota da tempo, Zapata recepisce uno stipendio pari a 2,5 milioni di Euro netti a stagione che la società non sembra essere più intenzionata a preservargli, per via della sua età e della volontà di ridurre il monte ingaggi in vista della prossima stagione. Dunque, l’estate dirà di più sul suo futuro che, in ogni caso, vede il colombiano legato al Torino certamente ancora per un anno.

Un finale di stagione incoraggiante

La stagione di Duvan Zapata è stata un costante sali scendi, fin dal suo inizio dove l’attaccante ha avuto non poche difficoltà nel recuperare la condizione fisica a seguito del grave infortunio subito all’inizio della passata stagione. Il colombiano torna in campo il 21 settembre 2025 contro l’Atalanta giocando 20 minuti totali, forse troppi col senno di poi, siccome dopo quella gara amara, a causa del rigore fallito, non ne disputerà più cos’ tanti. Zapata ricomincia a macinare gradualmente minuti fino a tornare al gol contro il Milan l’8 dicembre 2025. Tuttavia, la rete non basta e il colombiano, insieme a tutta la squadra, cala fino ad arrivare a soli 3 punti di distanza dalla zona retrocessione.

La svolta con D’Aversa e il futuro

Dopo il momento buio, le scaramucce con qualche tifoso granata e l’esonero di Baroni, l’arrivo di D’Aversa rilancia Zapata che, all’esordio del nuovo tecnico, trona al gol contro la Lazio in casa. Nella partita casalinga successiva segna anche contro il Parma, trovando definitivamente continuità. Tuttavia, questa rinascita di fine stagione risulta evidente più dal punto di vista delle prestazioni piuttosto che da quello dei gol, tanto che contro Inter e Sassuolo, pur non segnando, solo il suo ingresso svolta entrambi i match.

Un finale di stagione che riaccende i riflettori attorno al suo futuro che, se prima sembrava plausibilmente lontano da Torino, ora sembra essere più vicino ma il nodo da scogliere resta l’ingaggio.