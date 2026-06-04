Che sia in prestito o a titolo definitivo, non è da escludere che il giovane portiere possa partire alla ricerca di maggior minutaggio

Con la stagione 2025/26 terminata il Torino continua nella progettazione della prossima stagione che avrà inizio il prossimo agosto. Uno dei temi più caldi sponda granata è quello relativo al pacchetto dei portieri, reparto che ha creato non pochi problemi di gestione durante la stagione appena conclusa, in cui il titolare designato (Israel) non si è rivelato all’altezza, perdendo il posto a favore del secondo portiere (Paleari). Se i due estremi difensori hanno quanto meno potuto calcare il terreno di gioco, seppur con minutaggi differenti, il terzo portiere granata, Lapo Siviero, non ha avuto minutaggio.

Siviero sul mercato?

Siviero è cresciuto nelle giovanili del Vicenza e, dopo essersi trasferito nel 2024 nella Primavera granata, è stato promosso nella prima squadra del Torino per sostituire il partente Popa, che ha lasciato il club l’estate scorsa. Per lui quest’anno 0′, che detto così potrebbe sembrare anche normale, essendo che Siviero partiva come terzo portiere, ma ciò che rende la stagione leggermente dolce amara per il numero 99 è il non aver avuto spazio in un finale di campionato privo di ambizioni per la squadra. Un Torino che, conquistata la salvezza, ha avuto diversi match poco utili ai fini della classifica, che non hanno però visto alcun tipo di test e non hanno lasciato spazio sul terreno di gioco ai giovani granata. Questa situazione di mancato minutaggio, potrebbe portare il giocatore e la società a optare per dividere le due strade quanto meno temporaneamente, in modo da concedere al classe 2006 di potersi formare in campionati minori.

Toro, occhio a non commettere lo stesso errore

Situazioni come quella di Siviero appaiono ad ogni finestra di calciomercato; diversi sono i giocatori che si sono trasferiti (spesso in prestito) in squadre di Lega Pro o Serie B; altrettanto spesso però, questi non hanno più rimesso piede in campo con la maglia granata, oppure sono stati ceduti a titolo definitivo poco dopo il loro ritorno. In un momento come quello che sta vivendo il calcio italiano, un portiere come Siviero sarebbe un profilo su cui puntare per il futuro. Un prestito in questa sessione sarebbe la scelta più adatta se e solo se gestito nella maniera corretta dal club granata, in modo da riottenere in futuro un calciatore ancor più maturo e pronto a diventare una prima scelta per il Toro. Sarebbe invece una scelta troppo drastica cedere definitivamente Siviero già adesso. Rimane aperta anche la possibilità di permanenza all’ombra della Mole per il ventenne italiano.