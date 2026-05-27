Carmine Nunziata ha effettuato le convocazioni per la partita contro l’Albania, presenti i 2 giovani talenti granata

L’allenatore della nazionale italiana Under 21, Carmine Nunziata, ha reso nota la lista dei convocati azzurri per la partita che verrà disputata l’8 giungo contro i coetanei albanesi. Tra i nomi spiccano quelli di 2 giocatori di proprietà del Torino: Aaron Ciammaglichella, centrocampista italiano quest’anno in prestito alla Juve Stabia, e Lapo Siviero, terzo portiere granata classe 2006. Ciammaglichella in Serie B ha in realtà trovato pochissimo spazio, spazio avuto invece da Alessio Cacciamani, che a sorpresa è rimasto fuori da questa lista; Siviero ha invece avuto modo di allenarsi a stretto contatto con la prima squadra ed è pronto a vivere quest’imminente esperienza con gli azzurrini.

La lista dei convocati

Di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: Siviero, Mascardi, Torriani;

DIFENSORI: Amey, Bakoune, Calvani, Cama, Fortini, Guarino, Moruzzi, Stabile;

CENTROCAMPISTI: Ciammaglichella, Berti, Colombo, Mannini, Rispoli, Zeroli;

ATTACCANTI: Lavelli, Alesi, Okoro, Pafundi, Rao, Vavassori.