I granata di Baldini, già certi della permanenza in Primavera 1, affrontano i rossoneri nell’ultima giornata

Reduce dalla vittoria contro la Lazio, il Torino Primavera di Baldini si prepara ad affrontare l’ultima gara della stagione. Dopo aver conquistato la salvezza aritmetica nel campionato Primavera 1, i granata faranno visita al Milan nell’ultimo impegno stagionale, una sfida che avrà soprattutto il valore di concedere spazio a chi ha giocato meno nel corso dell’anno, più che incidere sulla classifica.

Dopo un avvio di stagione molto complicato sotto la guida di Fioratti, i torelli sono riusciti a rimettere in carreggiata il campionato grazie soprattutto all’impatto di Baldini in panchina. Il tecnico ha dato una svolta netta alla squadra, capace di perdere una sola partita tra dicembre e metà marzo e di mettere così in cassaforte la permanenza in Primavera 1 con un turno d’anticipo.

Il Milan di Giovanni Renna

Attualmente quattordicesimo in classifica con 46 punti, il Toro affronterà il Milan di Giovanni Renna, distante appena due lunghezze ma reduce da un periodo non particolarmente brillante. Nelle ultime otto giornate, infatti, i rossoneri hanno raccolto soltanto due vittorie, pur perdendo una sola gara: l’ultima, contro il Parma secondo in classifica, che ha travolto il Milan con un netto 4-0 e che in questo weekend potrebbe anche laurearsi campione d’Italia.

Tra i giocatori più pericolosi della formazione rossonera spiccano il capitano Filippo Scotti e il centravanti Simone Lontani, entrambi in doppia cifra con 10 reti segnate in campionato.

Primavera 1, la classifica prima della 38a giornata

Fiorentina – 68 Parma – 67 Cesena – 64 Roma – 60 Bologna – 59 Atalanta – 57 Inter – 56 Juventus – 52 Lecce – 51 Genoa – 50 Milan – 48 Verona – 48 Lazio – 47 Torino – 46 Monza – 46 Sassuolo – 44 Napoli – 39 Cagliari – 38 Frosinone – 32 Cremonese – 24