Dodici gol come nella scorsa stagione per il classe 2006, protagonista ancora una volta nel campionato Primavera

Dopo una lunga rincorsa e un avvio di stagione estremamente complicato, la Primavera di Baldini ha finalmente conquistato la salvezza aritmetica nel campionato Primavera 1.

Dalle sole due vittorie raccolte nelle prime 17 giornate, passando per le zone basse della classifica e il concreto rischio retrocessione durante la gestione Fioratti, fino alla rinascita nella seconda parte di stagione, quando Baldini è riuscito a ridare fiducia e identità a un gruppo che sembrava aver smarrito la capacità di vincere.

Tra i principali protagonisti della risalita granata c’è stato, per il secondo anno consecutivo, Tommaso Gabellini. Il centravanti classe 2006 ha trascinato i torelli a suon di gol, chiudendo la stagione da miglior marcatore della squadra con 12 reti, lo stesso bottino realizzato nella passata annata.

Numeri che confermano il classe 2006 come uno degli attaccanti più promettenti dell’intero campionato Primavera.

Una crescita continua insieme alla squadra

Anche il suo rendimento ha seguito, in qualche modo, l’andamento della squadra. Dopo i primi gol messi a segno contro Atalanta e Sassuolo, quando in panchina sedeva ancora Fioratti, il numero 9 ha alzato progressivamente il livello delle proprie prestazioni, firmando due doppiette decisive contro Frosinone e Genoa, entrambe utili a evitare la sconfitta.

Da febbraio in avanti, il centravanti granata ha poi trovato continuità sotto porta, accompagnando la crescita della squadra nella fase decisiva della stagione. Le sue reti sono risultate pesanti soprattutto negli scontri diretti contro Frosinone, Cremonese e Cagliari, ma non sono mancati gol anche contro avversarie di vertice come il Cesena e soprattutto l’Inter, travolta 4-1 anche grazie ad una sua doppietta.

L’esordio con Vanoli in Serie A

Gabellini aveva già fatto il suo esordio in Serie A nella scorsa stagione, quando Vanoli gli concesse nove minuti nell’ultima giornata di campionato contro la Roma, il 25 maggio 2025. Per questa stagione era lecito aspettarsi qualche convocazione in più con la prima squadra, opportunità che però non è arrivata.

Resta ora da capire se in questo finale di campionato D’Aversa deciderà di concedergli nuovamente spazio in Serie A, premiando uno dei principali protagonisti della salvezza granata nel campionato Primavera.