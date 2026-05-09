I torelli ospitano al Valentino Mazzola la Lazio di Francesco Punzi per centrare la salvezza aritmetica

Il Torino Primavera è ormai a un passo dalla salvezza, nonostante la sconfitta dell’ultimo turno contro il Sassuolo per 1-0. Infatti, il Napoli – che si contende la salvezza senza playout – con i granata, ha perso 5-2 contro l’Hellas Verona in terra veneta, rimanendo così a quota 38 punti, ovvero a 5 lunghezze di distanza dalla formazione granata allenata dal tecnico Francesco Baldini.

A 2 giornate dal termine il Toro è quindi padrone del proprio destino. Nei prossimi 2 scontri rimanenti al Toro basterà non perdere entrambi i match per sancire definitivamente e aritmeticamente la propria salvezza. Domani alle 11 sia Napoli che Torino disputeranno le loro partite in contemporanea ed entrambe davanti al proprio pubblico, rispettivamente contro Lecce e Lazio.

Torino avanti per gli scontri diretti: basterà un punto per l’aritmetica salvezza.

Al Mazzola arriva la Lazio di Punzi

Reduce dalla sconfitta contro i neroverdi, i granata se la vedranno quindi contro la Lazio, domenica alle ore 11:00 al Valentino Mazzola. I ragazzi di Francesco Punzi arrivano da un pesante 5-3 subito per mano del Parma secondo in classifica. Prima del ko contro gli emiliani, i biancocelesti avevano inanellato però quattro risultati utili consecutivi, all’interno di una stagione pur sempre di alti e bassi, come dimostra il 13esimo posto in classifica.

I possibili scenari

Nel caso in cui il Toro dovesse battere o pareggiare contro la Lazio l’obiettivo sarebbe raggiunto e il discorso salvezza sarebbe risolto con una giornata di anticipo. Nell’eventualità, però, in cui i torelli escano sconfitti dalla gara contro i biancocelesti e il Napoli trovi invece il successo contro il Lecce, tutto sarebbe rimandato all’ultima sfida di Primavera 1.

In quell’occasione il Torino andrebbe in trasferta a Milano contro il Milan, mentre il Napoli violerebbe direzione Cagliari; anche in questa situazione al Toro basterebbe evitare la sconfitta. Nel caso, infatti, in cui il Toro dovesse arrivare a pari punti con il Napoli (situazione che si verificherebbe solo con 1 punto totalizzato dal Toro in 2 partite a fronte di 6 raccolti dal Napoli) i granata rimarrebbero comunque davanti, essendo forti di 2 vittorie negli scontri diretti contro i campani.