Davide Gaffurini, giovane giocatore del vivaio granata, è stato convocato con la nazionale italiana Under 17

Altra convocazione dalle nazionali giovanili che riguarda il Torino: il tecnico federale Daniele Franceschini, allenatore della nazionale italiana Under 17, ha convocato Davide Gaffurini, difensore delle giovanili del Torino, per il raduno di preparazione in vista della fase finale UEFA EURO Under 17. Gaffurini sarà al ritiro azzurro dal 19 al 22 maggio e il raduno si svolgerà al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.