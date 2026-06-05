Granata e neroverdi hanno incontrato sia Aquilani che Abate e vogliono chiudere entro il fine settimana

Sono ore caldissime quelle della giornata di oggi, quelle che decideranno il futuro della panchina del Torino. Un Toro che è ormai certo chiuderà in maniera definitiva il proprio rapporto con Roberto D’Aversa, che ha traghettato la squadra alla salvezza in questa stagione appena terminata. Ora è arrivato però il momento di annunciare chi prenderà il suo posto e il Torino ha messo nel mirino due obiettivi: Alberto Aquilani, attuale allenatore del Catanzaro, e Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia. Tuttavia, sia Abate che Aquilani sono due profili che piacciono molto al Sassuolo, anch’esso in cerca di una nuova guida tecnica per la stagione 2026/27.

Gli incontri con le società

In quest’ultime settimane, sia il Torino che il Sassuolo hanno incontrato entrambi gli allenatori con i loro corrispettivi entourage. Prima di tutto è stato contattato Abate, che secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe rimasto convinto da ambe e due i progetti. In settimana, concluso il percorso inSerie B con il Catanzaro, anche Aquilani si è reso disponibile a parlare con le due società. Nella giornata di mercoledì è arrivato l’incontro serale con la dirigenza del Torino, mentre nella giornata di ieri quello con i neroverdi.

Gli abbinamenti

Essendo entrambi i club interessati alla stessa coppia di allenatori, non è difficile che pensare che entrambi andranno a guidare una delle due squadre nella prossima stagione. Non è ancora chiaro se ci sia una squadra più vicina a uno dei due allenatori piuttosto che all’altro, ma in questo momento Aquilani sembrerebbe la prima scelta di entrambi club. Nelle prossime ore dovrebbe esserci il blitz definitivo, che potrebbe poi portare la squadra che non dovesse riuscire ad accaparrarsi Aquilani a virare rapidamente su Abate, seguito – secondo alcuni rumors – a distanza anche da altre squadre di Serie B.

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