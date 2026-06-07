L’ex Milan non ha ancora accettato la panchina del Torino: tramontato Aquilani resta il primo della lista

L’incertezza su quello che sarà il nuovo allenatore del Torino rimane il principale nodo che la società granata dovrà cercare di risolvere nei prossimi giorni.

Se Alberto Aquilani, uno dei candidati più accreditati, è vicino a trovare l’intesa con il Sassuolo, la pista che porta a Ignazio Abate resta al momento la principale opzione seguita dal Torino per la panchina, anche se l’allenatore nell’ultima stagione alla Juve Stabia non ha ancora sciolto le ultime riserve.

Abate per dare il via a un nuovo ciclo

La scelta della società è ben chiara: avviare un nuovo ciclo tecnico, all’insegna di freschezza e idee innovative, qualità che hanno permesso all’ex difensore del Milan di emergere tra le rivelazioni della Serie B nella stagione 2025/2026. Il suo rendimento non è passato inosservato e, complice il progressivo allontanamento di Alberto Aquilani, il Torino ha virato in maniera decisa su Abate. La trattativa, tuttavia, appare meno lineare rispetto a qualche giorno fa: l’allenatore non ha ancora dato una risposta ai granata nonostante il primo colloquio tra le parti risalga già a una decina di giorni fa.

Abate, poi le piste alternative

Ignazio Abate resta al momento il principale candidato, ma sullo sfondo iniziano a riaffiorare anche ipotesi legate al passato. Tra queste, quella di Ivan Juric, che dopo le recenti stagioni non particolarmente positive potrebbe gradire un ritorno in granata, piazza in cui ha già lavorato e che potrebbe rappresentare per lui un’occasione di rilancio.