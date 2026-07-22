Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo, ma in Serie A molte squadre continuano a incontrare difficoltà nel chiudere rapidamente le trattative per gli obiettivi individuati.

Ne è un esempio l’Inter che, dopo aver visto sfumare l’obiettivo Palestra, passato al Chelsea, è ora alla ricerca di un’alternativa per rinforzare la fascia destra. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha messo nel mirino Spence, esterno del Tottenham, reduce da prestazioni convincenti nella fase finale del Mondiale per Club. Gli Spurs valutano il giocatore circa 40 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata dalla dirigenza interista, che nel frattempo continua a monitorare anche Read del Feyenoord. L’obiettivo è approfondire entrambe le piste e cercare di chiudere l’operazione più conveniente sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico.

Il Napoli perde Buongiorno

L’infortunio riportato da Buongiorno costringerà il difensore del Napoli a sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti con precisione, ma è probabile che il centrale azzurro sia costretto a saltare i primi mesi del prossimo campionato. Per far fronte alla sua assenza, il Napoli farà inizialmente affidamento sui difensori già presenti in rosa, senza però distogliere lo sguardo dal mercato. La dirigenza partenopea, infatti, continua a monitorare possibili rinforzi per il reparto arretrato. Al momento i principali candidati sono Gatti e Comuzzo, con il club che nei prossimi giorni intensificherà i contatti per valutare la fattibilità delle rispettive operazioni.

Moreno conteso tra Italia e Inghilterra

Dopo la cessione di Gila al Milan, la Lazio è tornata sul mercato con l’obiettivo di individuare un sostituto in grado di garantire solidità al reparto arretrato. Tra i profili seguiti dalla dirigenza biancoceleste c’è Matías Moreno, difensore di proprietà della Fiorentina. La Viola valuta il cartellino del centrale argentino intorno ai 10 milioni di euro, ma la Lazio dovrà fare i conti anche con la concorrenza del Wrexham. Il club gallese, infatti, nelle scorse settimane sembrava a un passo dall’accordo con la Fiorentina, anche se la trattativa ha subito un rallentamento nelle ultime ore, riaprendo così la corsa al giocatore.

Federico Gatti of Juventus FC reacts during the Serie A football match between Torino FC and Juventus FC.



