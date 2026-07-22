Il giovane talento del Toro piace molto al club belga, che nonostante il muro dei granata non molla la pista

Alieu Njie è uno dei giocatori del Torino che sta suscitando l’interesse di diverse squadre, su tutte l’Anderlecht, che nelle ultime ore avrebbe presentato una nuova offerta al Toro. Njie piace molto al club belga, che aveva già tentato nel corso di questa sessione di mercato di acquistare il giocatore, senza però riuscire a trovare l’intesa con il Torino. In quell’occasione infatti, l’offerta per Njie era stata ritenuta troppo bassa. L’interesse sul giocatore è alto e i contatti tra i due club si stanno intensificando, con l’Alderlecht che nei prossimi giorni potrebbe presentare una nuova offerta per Njie, che i granata dovranno nuovamente valutare.

Il muro del Torino

Il Torino al momento ha rispedito al mittente tutte le offerte dell’Anderlecht, con il club granata che vorrebbe tenere Njie. Qualora dovesse arrivare un’offerta adeguata alle richieste del Toro, allora si potrebbe apire lo scenario della cessione, anche se al momento i club non hanno ancora trovato l’intesa a livello economico. Il Torino infatti, vorrebbe tenere il giovane, per dargli spazio e farlo crescere, visti gli ampi margini di miglioramento che finora è riuscito a mostrare solo a sprazzi.

I possibili sviluppi

Il Torino, come già detto rinuncerà a Njie solo fronte ad un’offerta elevata, che secondo alcune fonti, dovrebbe essere di almeno 15 milioni di euro. Questo permetterebbe ai granata di riuscire a fare un’importante plusvalenza, visto che il classe 2005 gioca nei granata dalle giovanili. Qualora questa opzione non si verificasse i granata non avrebbero intenzione di cederlo, ma preferirebbero lasciarlo crescere con Abate. Il tecnico infatti, tra i suoi molteplici compiti, dovrà anche far sbocciare definitivamente il talento dei giovani, tra cui spicca il nome di Alieu Njie.